※10月15日、東証スタンダード市場に上場予定のライオン事務器 [東証Ｓ]は6日、公開価格を発表した。 ●ライオン事務器 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：10月15日 事業内容：文具・事務用品、オフィス家具及び事務機器の製造販売、 オフィス環境のデザイン・施工・内装工事、ICT 機器の 文教市場向けの販売、並びにe コマース 公開価格：213円