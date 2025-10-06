１０月７日（火）の近畿地方は、雲が多くすっきりしない天気となるでしょう。お出かけには折りたたみの傘があると安心です。高気圧の縁をまわって、南東から湿った空気が近畿地方に流れ込む見込みです。湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降る所がありそうです。気になる台風２２号の情報です。小笠原諸島付近にある台風２２号は、暴風域を伴っています。８日（水）にかけて近畿・四国の南の海上のあたりまで進んでくる見