警察車両の赤色灯愛知県常滑市蒲池町4丁目の名鉄常滑線の線路上で9月27日早朝、子どもが電車にはねられ死亡し、常滑署は6日、亡くなったのは同市、未就学児の飯島誠十朗ちゃん（6）と明らかにした。現場の状況などから事件性は低く、署は線路に立ち入った経緯などを調べている。署によると、誠十朗ちゃんは9月27日午前5時半ごろ、常滑線の蒲池―西ノ口間の線路上で、中部国際空港発名鉄岐阜行き準急電車（6両編成）にはねられ