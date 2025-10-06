【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C 1ー1 川崎フロンターレ（10月4日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】不要なアフタータックルの瞬間川崎フロンターレのFWラザル・ロマニッチが途中出場からの退場処分に。イエローカードを1枚もらっているにもかかわらず、不要なファウルで2枚目をもらったシーンにファンが落胆している。J1リーグ第33節で京都サンガF.Cと川崎フロンターレが対戦。その88分のことだ。京都の自陣でのビ