社会人になると一気に使う機会が減る筆記具と言えば、シャープペンシルだろう。 ただし、書類に署名する以外では、ボールペンにこだわる意味が特にないのも事実。自分用のノートや手帳に書くなら、シャープペンシルのメリット（消しゴムで消せる、水濡れに強いなど）は十分に大きいのだ。 ボールペンを否定するわけではないが、そこは好みで選んでみてもいいのではないだろうか？ 久しぶりにシャープペンシルを使ってみると