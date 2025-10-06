日本代表ＤＦ谷口彰悟（３４＝シントトロイデン）が、ＤＦ陣の競争激化を歓迎した。左アキレス腱断裂の大ケガから今季復帰した谷口は、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表に約１年ぶりに戻ってきた。６日にスタートした合宿では室内調整となった中、練習後に取材に応じ「ケガをしてから苦しい時間もあったが、ここに戻ってきてうれしく思う」と語った。ＤＦ陣にケガ