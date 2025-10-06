自民党の新たな政調会長に、総裁選で高市新総裁と戦った小林鷹之氏が内定しました。また、総務会長には有村治子・元少子化担当相が内定するなど“高市流”人事が見えてきました。■党四役が内定鈴木氏、小林氏、有村氏、古屋氏を起用6日朝、自民党本部に送られた複数の胡蝶蘭（こちょうらん）。自民党の新たなリーダーとなった高市新総裁への祝いの花です。決選投票で決着した4日の総裁選。高市新総裁「私は約束を守ります。働い