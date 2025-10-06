サッカー日本代表は６日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）、ブラジル戦（１４日、味スタ）に向け千葉県内で合宿をスタートした。この日は全員が揃っていない中、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＭＦ相馬勇紀（ともに町田）ら国内組がピッチ上でトレーニングを行い、ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）らは室内で調整した。練習後、取材に応じた長友は「パラ