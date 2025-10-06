24年6月から卵巣がんなどの治療と療養のために歌手活動を休止し、今年3月に復帰した市川由紀乃（49）が6日、東京国際フォーラムホールCで2年ぶりのリサイタル「市川由紀乃リサイタル2025『新章』」を開いた。2年ぶりのリサイタルを待ちわびたファンが列を作り、1500席は完売となったこの日は「心かさねて」「さいはて海峡」「雪恋華」の3曲を、アレンジを変えて披露。大いにリスペクトを寄せる歌手ちあきなおみ（78）のカバーに