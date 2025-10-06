ファーウェイ・ジャパンは10月6日、スマートウォッチの新モデル「HUAWEI WATCH GT 6」シリーズと、完全ワイヤレスイヤホンの新モデル「HUAWEI FreeBuds 7i」を発表しました。 スマートウォッチはケースサイズが46mmの「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」と、46mmと41mmのHUAWEI WATCH GT 6をラインアップ。価格はカラーやベルト素材によって異なります。ゴルフ用品メーカーの本間ゴルフとコラボレーションしたHUAWEI WATCH GT 6 Pro