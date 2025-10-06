サッカー日本代表は６日、千葉市内で国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）へ向けて始動した。この日はＧＫ大迫敬介、ＤＦ長友佑都、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＤＦ安藤智哉、ＦＷ相馬勇紀の国内組５人が外で練習を行い、海外組は室内での調整となった。約１時間の練習を終え、南米相手との２連戦に向けて、長友は「ブラジルだとレベルがもう一段、二段あがるので、今までのアジア予選とは