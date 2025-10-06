アサヒビールは、サイバー攻撃の影響で今月予定していた新商品10品目の発売延期を発表しました。ビールなどの生産は先週から一部再開していますが、きょう（6日）になって、ほかのビール3社も一部の出荷調整を明らかにするなど、影響は業界全体に広がっています。アサヒビールが発売を延期するのはウイスキーやビールの限定品など10品目で、新たな発売時期は未定としています。一方、来週15日からはスーパードライの「生ジョッキ缶