アフリカのウガンダに、高さ300メートルの崖を今にも崩れそうなはしごを使って登る1人の女性がいました。彼女の目的は一体、何なのでしょうか？アフリカ東部・ウガンダ。四角い箱を背負った女性が山の中に分け入ります。その先に待っていたのは、およそ300メートルもある崖！今にも崩れそうな木製のはしごを使って慎重に登っていきます。たどり着いたのは小さな集落。背負っていた箱から取り出したのはワクチンです。実はこの女性