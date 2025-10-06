開幕からリーグ戦&チャンピオンズリーグで出場時間はゼロ。ブラジルの新たな神童と期待されてきたFWエンドリックは、レアル・マドリードで大きな壁にぶつかっている。痛手だったのは今夏の怪我だ。エンドリックは怪我が原因で今夏のクラブワールドカップを欠場することになり、新指揮官シャビ・アロンソに十分なアピールが出来なかった。その間にFWゴンサロ・ガルシアが一気に評価を上げることになり、エンドリックは序列争い