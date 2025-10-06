山口県議会最大会派の自民党と公明党、さらに野党系の一部の県議が現職の村岡嗣政さんに出馬を要請しました。自民党会派会長の守田県議、公明党会派会長の石丸県議、それに国民民主党県連代表の大内県議らが6日午後、県庁の知事室に入りました。村岡知事に対し、知事選への立候補を早期に表明するよう要請したということです。（県議会自民党会派・守田宗治会長）「4選出馬の意欲を感じているので、ぜひ出馬表明を早々としてほしい