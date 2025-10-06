今夏アーセナルを退団し、現在は無所属となっている日本代表DF冨安健洋に、ついに復帰の道筋が見えたかもしれない。英『football.london』は、プレミアリーグの複数のクラブが冨安の獲得に興味を示していると報じている。そのうちの1つは、日本代表FW三笘薫が所属するブライトンだという。能力的にはアーセナルの他のDF陣と遜色ないものを持ちながら、怪我が長引いた影響でアーセナル退団を今夏に決断した冨安。怪我さえなければプ