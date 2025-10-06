バンビのおねだりを無視したら、腕の下から顔を入れて私の顔を覗き込んできました。 これは・・可愛いとわかっててわざとやっている・・！！さすが、犬って頭いいですよね。 そしてまんまと可愛さに抗えずおやつをあげてしまう飼い主。可愛い仕草を見れて得しちゃった♡とまで思っております。 王に操られてるけど、これが下僕（飼い主）の幸せだからいいんです！