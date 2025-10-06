れいわ新選組の山本太郎代表が党勢拡大を目指し柳井市で集会を開きました。（山本太郎代表）「山口県保守王国でもあるので、れいわ新撰組はほとんど生息していません」「関係している議員さん下関にいるけどその数を増やしていかないといけない」3日に開かれたれいわ新選組・山本太郎代表の集会。国政選挙や地方選挙への候補者募集を兼ね全国で開いているものでおよそ200人が集まりました。参加者との質疑応答の中で上関町への使用