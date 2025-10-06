オランダ1部・エールディヴィジでフェイエノールトFW上田綺世が止まらない。今節のユトレヒト戦でも2ゴールを記録し、これで開幕から8戦8ゴールだ。リーグ得点ランクでも首位に立っていて、とうとう上田はフェイエノールトのエースとなった。上田がエールディヴィジやクラブの環境に適応したこともあるだろうが、指揮官ロビン・ファン・ペルシとの出会いも大きいだろう。ファン・ペルシはアーセナルやマンチェスター・ユナイテッド