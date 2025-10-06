広範囲をカバーする守備力に加え、最近は攻撃力も向上。チェルシーでMFモイセス・カイセドはパーフェクトMFへと成長を続けている。チェルシーは今節リヴァプールと対戦し、2-1で勝利。ボランチに入ったカイセドは前半14分に目の覚めるようなミドルシュートで先制点を記録しており、もはや単なる守備専門のMFではない。英『sky Sport』にて、元マンチェスター・ユナイテッドDFで解説を務めるガリー・ネビル氏も現プレミア最高のセン