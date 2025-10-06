今季開幕からリーグ戦7試合をこなし、失点は僅かに3。今節リヴァプールをかわしてプレミアリーグの首位に浮上したアーセナルは、堅守が重要なベースになっている。今季は開幕早々にDFウィリアム・サリバが負傷離脱してしまったが、その穴を新戦力のクリスティアン・モスケラが巧みにカバー。現在はサリバも復帰し、4日に行われたプレミアリーグ第7節ウェストハム戦ではサリバとガブリエウ・マガリャンイスの黄金コンビがセンターバ