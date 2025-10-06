6日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』（後7：00）では、「新ドラマ軍団VS粗品軍団VS吉田沙保里軍団」と題した対決が行われた。粗品軍団として、途中参戦したあのの言動に、注目が集まった。【写真】仲良しの距離感！じゃれ合うあの＆粗品粗品が、あのについて「一番粗品軍団ですから」と紹介すると、粗品軍団としての活動内容についての質問が飛んだ。あのが「イチャイチャしたり…」とすかさず答えると、横山裕