●中秋の名月の6日(月)夜～7日(火)にかけて 県内は曇ったり晴れたり●台風22号は県内への影響は小さめも 今週後半は東海・関東方面には接近の可能性も●県内は8日(水)は一部にわか雨も その後はしばらく晴れ間多い日々＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 6日(月)は「中秋の名月」…山口県内は多少雲は浮かぶものの、晴天エリアが広がっている所が多く、美しい月が夜空で輝いているのではないかと思います。今夜はこのあとも多少薄雲が