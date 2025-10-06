巨人は６日、重信慎之介外野手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。重信はこの日、ＳＵＢＡＲＵとの練習試合が行われていた東京ドームへ訪れ、同僚らにあいさつした。「２軍で成績を収めることもできなかった。客観的に見た時に戦力としてワンピースにはまることはちょっと難しいなと感じながら１年間ずっと過ごしていたので。言われてびっくりしたとか、そういうのは全くなかったです」と率直な思いを語った。今