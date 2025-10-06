女優の八木莉可子の私服姿が反響を呼んでいる。６日にインスタグラムで「ちなみに制作発表の日の私服はこんな感じでしたっ！」とつづると、ボーダーのトップスにデニムを合わせた私服姿をアップ。頬をぷくっとふくらませた表情などを見せた。この投稿にファンからは「ん〜〜かわいい」「わーん本当に可愛い」「プク顔」「素晴らしい」「口がかわいい」などの声が寄せられている。