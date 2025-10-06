◆練習試合巨人６―２ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）巨人・泉口友汰内野手が１１日から始まるＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージ（横浜）に向け、万全の調整を進めた。練習試合に「３番・遊撃」で先発し、右中間フェンス直撃の２点二塁打を放つなど２安打２打点。「ＣＳに向けていい状態で持っていけたらと思います」と鮮やかに快音を響かせた。２年目の今季は正遊撃手として１３３試合に出場し打率３割１厘、６本塁打、３９打