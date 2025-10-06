【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官（共和党）は５日、ＦＯＸニュースのインタビューで、２０２８年米大統領選の共和党候補について「バンス副大統領が立候補すれば、彼になるだろう」と述べた。トランプ米大統領は自身の後継として、バンス、ルビオ両氏の名前を挙げている。ルビオ氏はバンス氏について「良き友人で、素晴らしい仕事をしている」と評価。自ら名乗りを上げるかどうかには触れず、「我々は素晴らしい