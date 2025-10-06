日本代表は6日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦に向け、千葉県内で始動した。10月はFIFAワールドカップ26に出場権を獲得しているパラグアイ代表、ブラジル代表との南米勢ホーム2連戦となる。板倉滉が負傷のため不参加となり、橋岡大樹を追加招集。またキャプテンの遠藤航も負傷のため不参加となった。6日時点での招集メンバーは26名、初日の練習には国内組5名の選手がピッチに姿を見せた。大迫敬介、長友佑都