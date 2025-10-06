5日に顔ぶれが発表されたばかりの、フランスのルコルニュ内閣が6日午後、総辞職しました。組閣からわずか14時間でした。フランス大統領府によると6日、ルコルニュ首相が辞表を提出し、マクロン大統領がこれを受理したということです。ルコルニュ首相は9月9日に就任したものの、内閣の陣容が決まらず5日に組閣をしたばかりでしたが、与党内や野党の双方から不満が噴出し行き詰まった形で、わずか14時間足らずで総辞職したことになり