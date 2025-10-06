メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、横浜市の小学校教師の男が再逮捕されました。 器物損壊と不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、横浜市の小学校教師、小瀬村史也容疑者(37)です。 警察によりますと、小瀬村容疑者は去年から今年の間、神奈川県内の施設で、女子児童3人の楽器に体液を付けるなどした疑いが持たれています。 小瀬村容疑者は容疑を認め