メ～テレ（名古屋テレビ） 6日は中秋の名月、十五夜です。愛知県の各地で、かわいい“どろぼう”たちが大はしゃぎです。 長久手市で6日に行われたのは「お月見どろぼう」です。 十五夜の日に子どもたちが地域を回り、お菓子などをもらう伝統行事で、地元のパン屋さんがふわふわのパンを85個配りました。 「満月を見ながらお菓子を食べた時が楽しかったので、また来た」 「季節を感じられる祭り。めっちゃいっぱい