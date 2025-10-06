先週グランドオープンした県内最大級の商業施設「イオンモール須坂」が初めての週末を迎えました。心配された交通渋滞や大きな混雑はあったのか取材しました。小宮山知紗リポーター「オープン15分前です。店の外には、すでに多くのお客さんが列を作っています。」５日の日曜日、午前9時の開店とともに県内外から多くの人が訪れたイオンモール須坂。長野市から「思ったより混んでいなくて、意