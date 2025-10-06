住宅のやぶの中に親子とみられるクマ2頭が居座りました。6日正午ごろ、山形・米沢市でドローンによって撮影されたクマの映像では、木に登って後ろ足の爪を研いでいるような様子が確認できます。6日午前8時過ぎ、山形・米沢市の住宅街で近くに住む男性が、体長約50cmのクマ1頭がやぶに入るところを目撃しました。その後、親とみられる別のクマも一緒に居座っていることが分かりました。午後5時前に、親グマとみられるクマが猟友会の