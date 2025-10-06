5日深夜に発生した東急田園都市線の衝突事故。約20時間以上が経過した6日午後6時50分現在も影響が続いています。渋谷駅から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。国の運輸安全委員会は6日、現地調査を行っていましたが、「（調査を）今日中に終了するのは難しい」と述べ、6日中に運転を再開させることは困難な見通しとなっています。そして影響が出ているのが、渋谷駅前のバス停です。バスを待つ人の列がたくさん延びていて、