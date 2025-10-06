気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。高原でオフを楽しんだことを明かしました。【写真を見る】【 穂川果音 】 「トレーラーハウスに宿泊してきたよー」オフショット公開サウナも堪能「ちょっと遠出して妙高高原へ」穂川果音さんは「ちょっと遠出して妙高高原へ」と、投稿。続けて「トレーラーハウスに宿泊してきたよー」「海大好きだけど、山は空気が澄んでいて気持ちよかった〜」と、記しました。