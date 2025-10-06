自民党の総裁選挙では、県選出の自民党国会議員と県内の党員らが投票しました。県関係の投票先と県選出議員が高市新総裁誕生をどう受け止めたかを取材しました。◆KNB神林記者「東京永田町の自民党本部です。現在国会議員による投票が行われています。“#変われ自民党”をスローガンに行われた今回の総裁選、県選出国会議員は誰に党の再建を託したのでしょうか」自民党の総裁選挙は高市さんと小泉進次郎さんによる決選投票