お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部建（53）が6日までにYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演。自身が明かした「マクドナルド」の裏技カスタム術の反響について言及した。渡部は7月に同チャンネルでマクドナルドでの裏技を公開。「例えば、てりやきマックバーガー、マヨネーズ多めもできるし。フィレオフィッシュのタルタル多めもできる」「ポテトでいう