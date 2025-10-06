元SKE48で俳優の岡本彩夏さんが週刊SPA!10月7日号のグラビア企画「美女地図」に初登場しました。【写真】舞台女優として活躍中の岡本彩夏さん愛称「あーーや」として親しまれた岡本さんは、2025年3月にSKE48を卒業。俳優の道を歩み始めた彼女が誌面でランジェリー姿を解禁しました。都会で夢破れ、故郷で心を癒やすハートフル映画の主人公を表現。大人の魅力を大胆に見せつけます。（撮影：高橋慶佑ヘアメイク：海瀬志津奈（JULL