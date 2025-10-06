中国メディアの大象新聞は6日、まるでコピー＆ペーストしたようにそっくりな広東省東莞市在住の夫婦について伝えた。2人はお見合いで出会い恋に落ちた。元々似ていると言われていたが、結婚して一緒に暮らすうちにますます似てきたという。インターネット上では2人の動画を見た人から「超そっくり」「まるで双子」「前世で兄妹だったとか？」「こっちまで幸せな気分になる」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）