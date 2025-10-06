石油輸出国機構（OPEC）は10月5日、声明を発表し、OPEC加盟国と非加盟産油国のうち主要8カ国が、11月も原油の増産措置を維持することを決定したと明らかにしました。これにより、1日当たり13万7000バレルの増産が続けられます。今回の措置は、市場シェアの拡大を狙う動きとみられています。サウジアラビア、ロシア、イラク、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、カザフスタン、アルジェリア、オマーンの代表は同日、オンライン会