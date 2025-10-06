誤って転落すると抜け出すのが難しい「ため池」。事故を未然に防ごうと、スタントマンの実演を交えて子どもたちが危険性などを学びました。「背浮き、背浮き」「息、いっぱい吸って」水に落ちてしまった時の対処方法を実演します。県が毎年行っている「ため池」の危険性などを学ぶイベント。ことしは見附市内の農業用のため池で開催され、地元の小学5年生と管理者などが参加しました。（転落実演）「水の中はね、苔が生えててつる