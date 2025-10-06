クマによる被害が全国で相次ぐ中、岐阜県の世界遺産・白川郷で10月5日、クマが観光客を襲い、現場周辺では警戒が続いています。 【写真を見る】写真撮影中 茂みの中から熊が… 世界遺産・白川郷でスペイン人観光客が熊に襲われケガ きょうもワナ設置など厳戒態勢 観光への影響も懸念 岐阜 (名古屋からの観光客)「クマが出たの！？観光地は打撃ですよね」(札幌からの観光客)「この辺まで下りてこないかとちょっと心配」クマが出没