スモールラグジュアリーリゾート「ふふ」初の海を望む宿“ふふ 城ヶ島 海風のしらべ”が、2026年3月から、神奈川・三浦市にオープン。公式サイトでは、10月1日（水）より、宿泊予約の受付を開始した。【写真】超贅沢〜！海を望む客室温泉の様子■客室は全34室今回神奈川・三浦半島の最南端にオープンするふふ 城ヶ島 海風のしらべは、海と空がゆるやかに溶け合う水平線や、隆起した岩を打つ力強い波など、自然の息吹を間近に