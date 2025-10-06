世界遺産「白川郷」で知られる岐阜県白川村で10月5日、外国人観光客がクマに襲われました。白川村ではクマの目撃が例年の3倍近くに増えていて、紅葉シーズンを前に警戒が強まっています。 ■周辺の学校では車の送迎も…観光客から不安の声 世界遺産「白川郷」で5日、スペイン人の男性が風景写真を撮っていたところ、突然後ろからクマに襲われ、右腕に軽いケガをしました。 （リポート）「重要