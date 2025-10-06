派遣労働者の安全について考えるセミナーが前橋市内で開かれ、参加者が「改正労働安全衛生法」などを学びました。 セミナーは前橋市の人材派遣会社「セントラルサービス」が毎年開いているものです。テーマは「派遣労働者と安全」で、製造業を営む企業の経営者や労務担当者など約６０人が参加しました。講師は、特定社会保険労務士の田原咲世さんです。 田原さんは労働基準法における派遣元と派遣先の責