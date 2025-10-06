2025年10月６日、日本代表が10月10日のパラグアイ戦に向けて始動。千葉県内で全体練習をスタートさせた。この日、グラウンドで調整したのは５人。Jリーグ組の大迫敬介、長友佑都、安藤智哉、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝だった。１時間ほどのトレーニングの中、“声”で存在感を示したのが名波浩コーチだ。GK大迫を除く４人に、前田遼一、長谷部誠の両コーチを加えた６人でのパス練習の最中に、名波コーチが良いトラップやパス