広島県知事選挙は告示まで3週間をきっています。立候補を表明している前副知事・横田美香氏の活動を追いました。■横田氏「これ、ミカンですよね？」■長畠農園 園主・長畠弘典さん「こっちが“早生みかん”」■横田氏「早生みかん」■長畠農園 園主・長畠弘典さん「こっちが、“はれひめ”っていう品種なんです」■横田氏「へー」10月5日、尾道市瀬戸田町の農園を訪れたのは県知事選に立候補を表明している横田美香氏です。