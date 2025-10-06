サンフレッチェ広島は１０月４日、J1町田とホームで対戦。スタジアムへの導線にも変化が出ています。スタジアムの北側に隣接する市営基町高層アパートのあるエリアでは、これまでJリーグ開催日などで、トラブルを避けるためサンフレッチェはサポーターの通り抜けを規制していました。■有田優理香「これまで規制がありましたがこの日から解除。紫のサポーターの姿が見えます。」１０月