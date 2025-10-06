広島空港の東側増築棟に現れたのは、完成すれば縦１０ｍ、横２０ｍになる巨大な壁画です。 平和の象徴である折り鶴や、戦時下を生きた被爆者の姿などが描かれ、被爆者の記憶や意思を継承する誓いが込められています。 大きな機械に乗りながら描き進めているのは、メキシコ人の壁画家きょうだいです。 これまで社会問題をテーマにした壁画をメインに、南米やヨーロッパなど２５カ国以上で制作してきました。 今回の