自民党の新総裁に高市早苗氏が選ばれ、何を期待するのか広島で聞きました。 ２０代 事務職「初めての女性総裁ということで期待はあるが、プレッシャーに負けずに応援している。頑張ってほしい」 ４０代 投資家「率直に驚きました。負けると思っていたので」 ５０代 運輸業「女性の党首、イタリアのメローニ首相など。そういった意味では日本もようやく世界水準になったのかなと」 ２０代 大学生「日本は唯一の被爆